Трамп призвал сторонников протестовать

Бывший президент призывает сторонников протестовать. «Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, "извините, вы уже отдали голос". Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — заявил Трамп.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин иронично ответил на вопрос журналистов о «попытках интервенции» со стороны России, а в частности самого предпринимателя, в выборы в конгресс США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

