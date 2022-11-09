Трамп призвал сторонников протестовать
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах.
Бывший президент призывает сторонников протестовать. «Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, "извините, вы уже отдали голос". Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — заявил Трамп.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин иронично ответил на вопрос журналистов о «попытках интервенции» со стороны России, а в частности самого предпринимателя, в выборы в конгресс США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- СМИ: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей
- Стало известно, какой будет зима в Центральной России
- «Укрэнерго»: планируется веерное отключение электричества по всей Украине
- СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Москвой
- Трамп призвал сторонников протестовать
- Воронежский крематорий закрылся из-за санкций
- Анкара поддержала принятие Швеции в НАТО
- Шойгу посетил командный пункт группировки РФ в зоне спецоперации
- Стремоусов: Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки в Херсонской области
- СМИ: Россия и США запланировали провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru