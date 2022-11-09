Трамп призвал сторонников протестовать

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах.

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Бывший президент призывает сторонников протестовать. «Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, "извините, вы уже отдали голос". Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — заявил Трамп.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин иронично ответил на вопрос журналистов о «попытках интервенции» со стороны России, а в частности самого предпринимателя, в выборы в конгресс США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп
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