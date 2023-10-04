Трамп призвал расстреливать воров на месте преступления

Экс-лидер США Дональд Трамп в ходе встречи с избирателями в Калифорнии призвал расстреливать воров на месте преступления. Об этом сообщила газета The New York Times.

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«Если вы грабите магазин, то должны быть готовы, что вас застрелят», — заявил бывший президент США.

По словам журналистов издания, публика воодушевленно отреагировала на слова политика и, встав со своих мест, скандировала: «Трамп! Трамп! Трамп!»

Издание также отметило, что в ходе первого заседания по делу о мошенничестве в его компании Трамп назвал мошенником судью.

Ранее Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить Трампу участвовать в выборах главы государства. Об том пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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