Трамп призвал расстреливать воров на месте преступления

«Если вы грабите магазин, то должны быть готовы, что вас застрелят», — заявил бывший президент США.

По словам журналистов издания, публика воодушевленно отреагировала на слова политика и, встав со своих мест, скандировала: «Трамп! Трамп! Трамп!»

Издание также отметило, что в ходе первого заседания по делу о мошенничестве в его компании Трамп назвал мошенником судью.

Ранее Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить Трампу участвовать в выборах главы государства. Об том пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

