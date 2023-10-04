Трамп призвал расстреливать воров на месте преступления
Экс-лидер США Дональд Трамп в ходе встречи с избирателями в Калифорнии призвал расстреливать воров на месте преступления. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Если вы грабите магазин, то должны быть готовы, что вас застрелят», — заявил бывший президент США.
По словам журналистов издания, публика воодушевленно отреагировала на слова политика и, встав со своих мест, скандировала: «Трамп! Трамп! Трамп!»
Издание также отметило, что в ходе первого заседания по делу о мошенничестве в его компании Трамп назвал мошенником судью.
Ранее Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить Трампу участвовать в выборах главы государства. Об том пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru