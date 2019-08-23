Трамп призвал отказаться от Китая в ответ на введение пошлин на $75 млрд

Власти Китая объявили о повышении в два этапа ввозных пошлин на продукцию из США. С 1 сентября и 15 декабря тарифы увеличатся на 10% и 5% соответственно на общую сумму в 75 миллиардов долларов. Кроме того, с 15 декабря Китай увеличит на 25% и 5% ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Об этом проинформировал комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Там подчеркнули, что действия Вашингтона привели к дальнейшей эскалации китайско-американского торгового противостояния, а также причинили значительный ущерб интересам КНР, США и других государств. Как отмечает Москва 24, по оценке Пекина, американцы своими демаршами создали серьезную угрозу принципам системы свободной торговли, функционирующей в мире.

Президент США Дональд Трамп уже успел отреагировать на новости из Пекина – по традиции через свой Twitter. Глава Белого дома заявил, что американские компании должны начать поиск альтернативы производству своей продукции в Китае, в том числе вернуть его обратно в США. Трамп также пообещал уже сегодня дать экономический ответ на введение китайских пошлин.

До этого КНР и США несколько месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й, раунд консультаций прошел в Шанхае в конце июля.

