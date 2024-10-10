Рябков опроверг слова Трампа о сделке РФ, США и Китая по денуклеаризации

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков опроверг слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты были близки к сделке о полной денуклеаризации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил дипломат, заявления Трампа не соответствуют действительности.

«Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», — подчеркнул Рябков.

Ранее замглавы МИД заявил, что Россия зеркально ответит на процессы по возобновлению ядерных испытаний в США, напоминает RT.

