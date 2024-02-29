Байден раскрыл результаты своего медицинского тестирования

Американский лидер Джо Байден заявил, что пройденное им медицинское обследование не выявило ничего принципиально нового, сообщает РИА Новости.

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После проведенных в прошлом году тестов терапевт президента представил заключение о том, что глава государства в состоянии выполнять обязанности.

Ранее член палаты представителей США, республиканец от штата Колорадо Кен Бак представил резолюцию, призывающую отстранить американского президента Джо Байдена от власти на основании 25-й поправки к конституции, ссылаясь на его психическое и физическое здоровье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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