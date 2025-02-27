Трамп приостановил действие кредитных карт правительственных чиновников

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить действие всех кредитных карт правительственных чиновников. Об этом сообщает Белый дом.

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Согласно указу американского лидера, все кредитные карты сотрудников правительственных ведомств, будут заморожены на 30 дней.

«За исключением любых кредитных карт сотрудников, участвующих в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий или ликвидации их последствий или других критически важных услуг», - отмечается в документе.

Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон предложил создать долларовую банкноту с лицом Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Банковские КартыСШАДональд Трамп

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