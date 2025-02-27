Трамп приостановил действие кредитных карт правительственных чиновников
Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить действие всех кредитных карт правительственных чиновников. Об этом сообщает Белый дом.
Согласно указу американского лидера, все кредитные карты сотрудников правительственных ведомств, будут заморожены на 30 дней.
«За исключением любых кредитных карт сотрудников, участвующих в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий или ликвидации их последствий или других критически важных услуг», - отмечается в документе.
Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон предложил создать долларовую банкноту с лицом Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru