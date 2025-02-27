Песков назвал главное отличие Трампа от Байдена

Президент США Дональд Трамп «готов слушать других» и отличается этим от бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что для восстановления доверия к США предстоит пройти серьезный путь

«То, что мы наблюдаем - это то, что... Трамп говорит сам и готов слушать других», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков назвал это важным. По его словам, это «коренным образом» отличает действующую администрацию США от предыдущей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден превратил страну в хаос, и новому президенту приходится устранять последствия работы своего предшественника.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры