Песков назвал главное отличие Трампа от Байдена
Президент США Дональд Трамп «готов слушать других» и отличается этим от бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То, что мы наблюдаем - это то, что... Трамп говорит сам и готов слушать других», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков назвал это важным. По его словам, это «коренным образом» отличает действующую администрацию США от предыдущей.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден превратил страну в хаос, и новому президенту приходится устранять последствия работы своего предшественника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru