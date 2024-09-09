Трамп пригрозил закрытием рынка США за отказ от доллара
Американские власти введут пошлины в 100%, затрагивающие товары любой страны, которая откажется от доллара, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление экс-главы США и кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа.
«Если вы откажетесь от доллара, вы не сможете вести дела с США, так как мы введем 100%-ные тарифы на вашу продукцию», – заявил политик. Ранее трамп уже обещал ужесточить американскую тарифную политику, особенно в отношении КНР и, в некоторых случаях, Евросоюза.
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что заявление Трампа можно охарактеризовать и как предвыборный популизм – желание сыграть на аудиторию, и как один из инструментов дипломатического давления. США рискуют сами пострадать от таких тарифов, если применят их к таким важным торговым партнерам, как Китай.
Ранее Трамп объяснил, какую должность в администрации в случае его победы будет занимать бизнесмен Илон Маск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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