Трамп пригрозил закрытием рынка США за отказ от доллара

Американские власти введут пошлины в 100%, затрагивающие товары любой страны, которая откажется от доллара, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление экс-главы США и кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа.

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«Если вы откажетесь от доллара, вы не сможете вести дела с США, так как мы введем 100%-ные тарифы на вашу продукцию», – заявил политик. Ранее трамп уже обещал ужесточить американскую тарифную политику, особенно в отношении КНР и, в некоторых случаях, Евросоюза.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что заявление Трампа можно охарактеризовать и как предвыборный популизм – желание сыграть на аудиторию, и как один из инструментов дипломатического давления. США рискуют сами пострадать от таких тарифов, если применят их к таким важным торговым партнерам, как Китай.

Ранее Трамп объяснил, какую должность в администрации в случае его победы будет занимать бизнесмен Илон Маск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ДолларВыборы Президента СШАДональд Трамп

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