Трамп пригрозил закрытием рынка США за отказ от доллара

«Если вы откажетесь от доллара, вы не сможете вести дела с США, так как мы введем 100%-ные тарифы на вашу продукцию», – заявил политик. Ранее трамп уже обещал ужесточить американскую тарифную политику, особенно в отношении КНР и, в некоторых случаях, Евросоюза.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что заявление Трампа можно охарактеризовать и как предвыборный популизм – желание сыграть на аудиторию, и как один из инструментов дипломатического давления. США рискуют сами пострадать от таких тарифов, если применят их к таким важным торговым партнерам, как Китай.

Ранее Трамп объяснил, какую должность в администрации в случае его победы будет занимать бизнесмен Илон Маск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

