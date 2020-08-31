Трамп пригрозил убрать «бардак» в Портленде федеральными силами
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предупредил, что федеральные власти сами восстановят порядок в охваченном волнениями Портленде. Глава Белого дома в своем Twitter написал, что в Портленде уже много лет наблюдается «бардак».
«Если это подобие мэра не наведет порядок, то мы придем и сделаем это за них!" –написал американский лидер. Накануне полиция этого города задержала около трёх десятков человек за участие в беспорядках, которые не утихают уже больше двух месяцев. Губернатор Орегона Кейт Браун объявила о направлении сотрудников полиции штат в Портленд для помощи местным правоохранительным органам.
Ранее Трамп заявил, что прекратить насилие в городах, которыми управляют представители Демократической партии, возможно только при помощи силы, отмечает РИА ФАН.
Акции протеста начались в США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Нередко выступления перерастают в беспорядки и погромы. Вашингтон уже несколько раз задействовал федеральные силы для успокоения ситуации на некоторых территориях.
Дональд Трамп также подтвердил своё намерение посетить город Кеноша в Сисконсине, в котором проходят протесты, несмотря на просьбу губернатора штата Тони Эверса отменить визит. «Увидимся во вторник!» — цитирует RT президента США по Twitter. Ранее он отправил Национальную гвардию в Кеношу.
Беспорядки там начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.
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