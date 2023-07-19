Трамп пожаловался на «невиданное давление» на своих юристов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебная система оказывает на его юристов «невиданное ранее давление». Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

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По его мнению, на адвокатов давят «коммунисты, марксисты и радикальные левые демократы». При этом Трамп считает, что «продолжает побеждать».

Защищающих его юристов политик назвал «великими американскими патриотами».

Как сообщает «Радиоточка НСН», Министерство юстиции США предъявило экс-президенту обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия в январе 2021 года. Ведомство полагает, что политик мог оказывать давление на свидетелей.

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ФОТО: соцсети
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