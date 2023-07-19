Трамп пожаловался на «невиданное давление» на своих юристов

По его мнению, на адвокатов давят «коммунисты, марксисты и радикальные левые демократы». При этом Трамп считает, что «продолжает побеждать».

Защищающих его юристов политик назвал «великими американскими патриотами».

Как сообщает «Радиоточка НСН», Министерство юстиции США предъявило экс-президенту обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия в январе 2021 года. Ведомство полагает, что политик мог оказывать давление на свидетелей.

