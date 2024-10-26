Трамп пожаловался, что не отдыхал два месяца

Кандидат в президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пожаловался, что не отдыхал уже два месяца. Об этом он заявил в подкасте комика Джо Рогана.

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» выйдет в российский прокат в середине ноября

Политик обратил внимание, что его оппонент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, решила взять два выходных дня.

«Я не брал выходной 56 дней, это немало времени», - отметил Трамп.

Выборы президента США пройдет 5 ноября. Ранее Трамп заявил, что в случае победы помилует сына главы Белого дома Джо Байдена Хантера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАДональд Трамп

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