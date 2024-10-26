Трамп пожаловался, что не отдыхал два месяца
26 октября 202413:26
Кандидат в президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пожаловался, что не отдыхал уже два месяца. Об этом он заявил в подкасте комика Джо Рогана.
Политик обратил внимание, что его оппонент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, решила взять два выходных дня.
«Я не брал выходной 56 дней, это немало времени», - отметил Трамп.
Выборы президента США пройдет 5 ноября. Ранее Трамп заявил, что в случае победы помилует сына главы Белого дома Джо Байдена Хантера, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru