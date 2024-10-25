Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» выйдет в российский прокат в середине ноября

Режиссером фильма выступил Али Аббаси, который ранее работал над фэнтези «На границе миров». Главную роль исполнил Себастьян Стэн. Картина расскажет о жизни Трампа в 70-80-х годах, когда он строил бизнес-карьеру в Нью-Йорке.

Впервые проект был показан на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. В США прокат стартовал 11 октября.

Премьера в российском прокате должна была состояться 31 октября, однако была перенесена по неизвестной причине, передает «Радиоточка НСН»

