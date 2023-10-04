Трамп потребовал отстранения прокурора на судебном заседании
4 октября 202301:39
Бывший американский лидер Дональд Трамп прибыл на второе заседание суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве, сообщает CNBC.
Экс-президент заявил, что прокурора по делу Летицию Джеймс необходимо отстранить от должности, а дело должно быть прекращено.
По версии прокурора, бывший глава государства завысил стоимость своего дома во Флориде, апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене и еще ряда активов.
Ранее генпрокурор США пригрозил отставкой при вмешательстве в дело Трампа со стороны Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru