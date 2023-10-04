Трамп потребовал отстранения прокурора на судебном заседании

Экс-президент заявил, что прокурора по делу Летицию Джеймс необходимо отстранить от должности, а дело должно быть прекращено.

По версии прокурора, бывший глава государства завысил стоимость своего дома во Флориде, апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене и еще ряда активов.

Ранее генпрокурор США пригрозил отставкой при вмешательстве в дело Трампа со стороны Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

