Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума

Он сослался на отредактированное телеканалом CBS интервью Харрис, отметив, что «она чрезвычайно медленная, даже когда отвечает на самые простые вопросы».

«Очень важно, чтобы Харрис прошла тест... Её действия заставили многих думать, что с ней что-то не так», - написал политик.

Ранее Трамп заявил, что первый темнокожий американский президент Барак Обама, представляющий Демократическую партию, не будет голосовать за однопартийца Харрис из за её интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

