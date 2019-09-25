Трамп посетовал, что заявлением об импичменте демократы испортили «важный день»
Президент США Дональд Трамп увидел плюсы в начатой демократами процедуре импичмента. Он заявил, что это пойдет на пользу на выборах и демократы проиграют, передает RT сообщение Трампа в Twitter.
Американский лидер также посетовал, что демократы намеренно уничтожили и дискредитировали своими «очередными бессмысленными сенсациями об «охоте на ведьм»» важный день в ООН. Заявление было сделано в день открытия очередной Генассамблеи ООН, пишет РИА ФАН. Трамп отметил, что это «плохо для нашей страны».
Кроме того, президент США заявил, что демократы «даже не видели» содержания его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал завтра опубликовать стенограмму звонка, сообщает РЕН ТВ.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.
Представители Демократической партии требуют импичмента Трампа из-за того, что он якобы пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, требуя, чтобы тот инициировал проведение расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена в обмен на предоставление финансовой помощи Украине, пишет «Газета.ру».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что противники Трампа не смогут добиться его отставки путем импичмента, так как чрезвычайно сложная и забюрократизированная процедура.
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