Трамп поручил создать новые американские ледоколы до 2030 года
Президент США Дональд Трамп поручил до 2030 года создать ледоколы для обеспечения постоянного присутствия страны в Арктике и Антарктиде. Об этом сообщает Интерфакс.
Уточняется, что до 2030 года ледоколы планируется создать и провести их испытания до полной готовности.
Распоряжение Трампа адресовано госдепу, минфину, министерству энергетики и министерству внутренней безопасности страны. В документе, в частности, поручается изучить вопрос использования ледоколов в Арктике и Антарктиде и определить «оптимальный состав групп ледоколов» для присутствия страны у указанных регионах.
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