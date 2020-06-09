Трамп поручил создать новые американские ледоколы до 2030 года

Пробки на дорогах и толчея в метро. Первый день после отмены самоизоляции в Москве

В столичных парикмахерских график расписан на неделю вперед

Песков: в Кремле не считают излишне стремительной отмену ограничений в Москве

К снятию остающихся ограничений готовится Подмосковье