Трамп поручил создать новые американские ледоколы до 2030 года

Президент США Дональд Трамп поручил до 2030 года создать ледоколы для обеспечения постоянного присутствия страны в Арктике и Антарктиде. Об этом сообщает Интерфакс.

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Уточняется, что до 2030 года ледоколы планируется создать и провести их испытания до полной готовности.

Распоряжение Трампа адресовано госдепу, минфину, министерству энергетики и министерству внутренней безопасности страны. В документе, в частности, поручается изучить вопрос использования ледоколов в Арктике и Антарктиде и определить «оптимальный состав групп ледоколов» для присутствия страны у указанных регионах.


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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
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