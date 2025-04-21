СМИ: Гарвард могут лишить госфинансирования еще на $1 млрд

Гарвардский университет может лишиться финансирования от властей США на $1 млрд на фоне отказа учебного заведения от изменений в кадровой и образовательной политике. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«После недели обострения споров между двумя сторонами администрация [президента США Дональда] Трампа пришла в такую ярость в отношении Гарвардского университета, что планирует лишить учебное заведение еще 1 миллиарда долларов», - отмечается в материале.

Средства были выделены на исследования в области здравоохранения.

Ранее американское министерство образования лишило Гарвард госфинансирования на $2,2 млрд после того, как руководство университета публично отклонило требования властей о переменах в кадровой и образовательной политике вуза. Гарвард должен был к августу провести ряд реформ, в том числе сократить полномочия «больше склонных к активизму» преподавателей и студентов, проверить на разнообразие точки зрения, внедрить политику найма с учетом заслуг без преференций на основе расы, религии, пола, пишет 360.ru.

