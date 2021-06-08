Клинтон прокомментировал штурм Капитолия

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что январские беспорядки в Вашингтоне являются «беспрецедентной атакой» на политические институты государства, сообщает ТАСС.

По его мнению, сторонники проигравшего президентские выборы Дональда Трампа решились на штурм Капитолия в силу разделения общественного мнения в стране.

«Они пришли туда потому, что им заявили о фальсификациях в ходе выборов. Я был в ужасе, это был следующий логический шаг в поляризации Америки», - рассказал Клинтон в интервью BBC.

Ранее в январе сторонники Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий. Против демонстрантов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщалось о четырёх погибших. Погибли пять человек, в том числе один полицейский, сообщает RT.

