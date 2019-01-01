Трамп попросил Россию прекратить «бойню» мирных жителей в Сирии
Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
«Какова цель, что это вам даст? Остановитесь!» — написал он на своей странице в Twitter.
Американский глава отметил, что «слышал», что нанося удары по Идлибу, Россия, Сирия и Иран убивают мирных жителей. Трамп назвал происходящее бойней, передает RT.
«Мир наблюдает за этой бойней», - цитирует Ura.ru президента США.
Ранее экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН рассказал, почему Сирия ответственна за израильские удары по ее территории.
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