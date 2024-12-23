Трамп пообещал утвердить только два пола в США
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пообещал утвердить государственною политику, признающую в стране только два пола — мужской и женский, сообщает РИА Новости.
«Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — задался вопросом политик.
Два года назад Трамп напомнил, что в мире «существуют два гендера: мужской и женский».
Ранее сын американского предпринимателя Илона Маска, идентифицирующий себя как женщина и взявший имя Вивиан, сообщил о намерении покинуть США после победы Трампа на выборах президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru