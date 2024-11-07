Идентифицирующий себя женщиной сын Маска хочет покинуть США после победы Трампа
Сын американского предпринимателя Илона Маска, идентифицирующий себя как женщина и взявший имя Вивиан, сообщил о намерении покинуть США после победы Дональда Трампа на выборах президента.
В своем сообщении в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Вивиан написала, что уже давно задумывалась об отъезде, однако результаты выборов окончательно подтолкнули ее к этому решению. Она подчеркнула, что не видит своего будущего в стране.
Вивиан также выразила мнение, что даже при отсутствии новых законов, направленных против трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сторонники таких мер останутся в США, и жить среди них для нее стало неприемлемо.
Ксавье, родившийся в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон, передает «Радиоточка НСН».
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