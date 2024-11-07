Идентифицирующий себя женщиной сын Маска хочет покинуть США после победы Трампа

Сын американского предпринимателя Илона Маска, идентифицирующий себя как женщина и взявший имя Вивиан, сообщил о намерении покинуть США после победы Дональда Трампа на выборах президента.

В своем сообщении в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Вивиан написала, что уже давно задумывалась об отъезде, однако результаты выборов окончательно подтолкнули ее к этому решению. Она подчеркнула, что не видит своего будущего в стране.