Идентифицирующий себя женщиной сын Маска хочет покинуть США после победы Трампа

Сын американского предпринимателя Илона Маска, идентифицирующий себя как женщина и взявший имя Вивиан, сообщил о намерении покинуть США после победы Дональда Трампа на выборах президента.

В своем сообщении в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Вивиан написала, что уже давно задумывалась об отъезде, однако результаты выборов окончательно подтолкнули ее к этому решению. Она подчеркнула, что не видит своего будущего в стране.

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Вивиан также выразила мнение, что даже при отсутствии новых законов, направленных против трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сторонники таких мер останутся в США, и жить среди них для нее стало неприемлемо.

Ксавье, родившийся в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампСШАИлон Маск

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