Трамп пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим»
24 мая 202405:33
Экс-глава США Дональд Трамп на митинге в Бронксе пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим», сообщает РИА Новости.
Он вспомнил о проблемах города — обилии мигрантов и высокой преступности. Политик пообещал увеличить инвестиционную привлекательность мегаполиса.
Также Трамп заявил о некомпетентности нынешнего президента Джо Байдена.
По его словам, у хозяина Белого дома низкий показатель IQ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим»
- СМИ: Погибшие при атаке ВСУ в Симферопольском районе шли домой со стройки
- В Иране заявили, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью
- Вучич поблагодарил РФ и КНР за позицию по резолюции по Сребренице
- В Госдуме назвали атаку ВСУ на Крым фашистской
- Сборная Чехии обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
- Захарова отреагировала на призыв Конгресса США разрешить удары по РФ
- Орбан: Для урегулирования конфликта на Украине нужны переговоры РФ с США
- Первую пересадку головы человека проведут через восемь лет
- СМИ: Тайвань привел в готовность вооруженные силы на фоне военных учений Пекина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru