Трамп пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим»

Экс-глава США Дональд Трамп на митинге в Бронксе пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим», сообщает РИА Новости.

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Он вспомнил о проблемах города — обилии мигрантов и высокой преступности. Политик пообещал увеличить инвестиционную привлекательность мегаполиса.

Также Трамп заявил о некомпетентности нынешнего президента Джо Байдена.

По его словам, у хозяина Белого дома низкий показатель IQ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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