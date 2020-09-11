Дело нескольких минут. Трамп пообещал подавить восстание в США

Если после выборов президента США в стране начнутся беспорядки, их подавят за несколько минут, заявил Fox News американский лидер Дональд Трамп.

«Я бы предпочел не делать этого, потому что для этого нет причин», — сказал он.

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Ранее опросы общественного мнения показали, что кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена поддерживают больше американцев, чем Трампа, который выдвигается на пост от Республиканской партии.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

На прошлой неделе Трамп назвал Байдена «тупицей», призвав немедленно извиниться за «безрассудную антипрививочную риторику». Кроме того, он обвинил Байдена в попытках разрушить средний класс в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо БайденДональд Трамп
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