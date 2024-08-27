Трамп намерен в случае победы создать Космическую нацгвардию США
27 августа 202406:32
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства намерен создать Космическую нацгвардию, сообщает «РЕН ТВ».
Она, по словам политика, будет в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Трамп считает, что ранее созданные Космические силы позволят дальше противостоять России и Китаю.
Ранее стало известно, что США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru