Трамп намерен в случае победы создать Космическую нацгвардию США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства намерен создать Космическую нацгвардию, сообщает «РЕН ТВ».

Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан Космических сил США

Она, по словам политика, будет в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Трамп считает, что ранее созданные Космические силы позволят дальше противостоять России и Китаю.

Ранее стало известно, что США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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