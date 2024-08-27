Трамп намерен в случае победы создать Космическую нацгвардию США

Она, по словам политика, будет в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Трамп считает, что ранее созданные Космические силы позволят дальше противостоять России и Китаю.

Ранее стало известно, что США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

