Трамп пообещал не разрушать бизнес Маска
24 июля 202517:13
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что не намерен разрушать бизнес главы SpaceX и Tesla Илона Маска.
По его словам, все вокруг говорят о том, что он намерен забрать у компаний бизнесмена масштабные субсидии американского правительства.
«Это не так! Я хочу Илону и всем предпринимателям в нашей стране процветать! Чем лучше у них дела, тем лучше у США», - написал глава Белого дома.
Ранее Маск после ссоры с Трамом заявил о создании в США своей политической партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР
- «Как Миронов и Агутин!»: Александр Демидов о трансформации актера в музыканта
- Полицейского из Белгорода арестовали по делу о получении взяток от канала Baza
- Путин анонсировал строительство шести новых атомных подводных лодок
- «Все плохо!»: В Топливном союзе назвали главную причину подорожания бензина
- В Госдуме пообещали осенью обсудить возвращение пива на стадионы
- Почему цены на лекарства не вырастут вместе с долларом
- Трамп пообещал не разрушать бизнес Маска
- Залужный допустил, что конфликт на Украине затянется еще на девять лет
- В России призвали запретить мигрантам заниматься бойцовскими видами спорта
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru