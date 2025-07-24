Трамп пообещал не разрушать бизнес Маска

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что не намерен разрушать бизнес главы SpaceX и Tesla Илона Маска.

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По его словам, все вокруг говорят о том, что он намерен забрать у компаний бизнесмена масштабные субсидии американского правительства.

«Это не так! Я хочу Илону и всем предпринимателям в нашей стране процветать! Чем лучше у них дела, тем лучше у США», - написал глава Белого дома.

Ранее Маск после ссоры с Трамом заявил о создании в США своей политической партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Илон МаскГосударство и бизнесСШАДональд Трамп

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