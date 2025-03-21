Трамп пообещал лично оплатить сверхурочные вернувшимся с МКС астронавтам
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов компенсировать из личных средств сверхурочные выплаты астронавтам, недавно вернувшимся на Землю после длительной миссии на Международной космической станции. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
Поводом для заявления стали публикации в американских СМИ о том, что экипаж, пробывший на орбите почти 10 месяцев, получал суточные в размере лишь пяти долларов.
Согласно данным NASA, Сунита Уильямс и Бутч Уилмор провели на МКС 286 дней вместо запланированных восьми. Их возвращение состоялось 18 марта — вместе с американцем Николасом Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым. Спускаемый аппарат приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды.
Миссия стартовала 5 июня 2024 года, однако из-за выявленных проблем с двигателями график возвращения экипажа был изменен. За время пребывания на орбите экипаж совершил 4576 витков вокруг Земли. После посадки врачи предупредили участников миссии о возможных осложнениях, связанных с длительным пребыванием в условиях невесомости, «Радиоточка НСН».
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