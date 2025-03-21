Трамп пообещал лично оплатить сверхурочные вернувшимся с МКС астронавтам

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов компенсировать из личных средств сверхурочные выплаты астронавтам, недавно вернувшимся на Землю после длительной миссии на Международной космической станции. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Поводом для заявления стали публикации в американских СМИ о том, что экипаж, пробывший на орбите почти 10 месяцев, получал суточные в размере лишь пяти долларов.