СМИ: Двигатель на ледоколе «Арктика» не подлежит восстановлению

Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола «Арктика», вышедший из строя во время швартовых испытаний, восстановлению не подлежит. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в отрасли. Издание подчёркивает, что представители Ленинградского электромашиностроительного завода заявили, что причиной поломки стал скачок напряжения. Между тем, представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии настывают на том, что силовая установка вышла из строя в результате брака при изготовлении, отмечает RT.

Также сообщается, что в том случае, если гребной электродвигатель не удастся починить на борту, есть вероятность, что для замены придётся вскрывать корпус. А этом заметно повлияет на сроки сдачи судна, подчёркивает Газета.ру.

Напомним, ледокол планировали сдать в конце 2017 года. Однако сроки несколько раз переносились – сдача планируется в мае 2020-го, после проведения ледовых испытаний.