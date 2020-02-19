СМИ: Двигатель на ледоколе «Арктика» не подлежит восстановлению
Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола «Арктика», вышедший из строя во время швартовых испытаний, восстановлению не подлежит. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в отрасли. Издание подчёркивает, что представители Ленинградского электромашиностроительного завода заявили, что причиной поломки стал скачок напряжения. Между тем, представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии настывают на том, что силовая установка вышла из строя в результате брака при изготовлении, отмечает RT.
Также сообщается, что в том случае, если гребной электродвигатель не удастся починить на борту, есть вероятность, что для замены придётся вскрывать корпус. А этом заметно повлияет на сроки сдачи судна, подчёркивает Газета.ру.
Напомним, ледокол планировали сдать в конце 2017 года. Однако сроки несколько раз переносились – сдача планируется в мае 2020-го, после проведения ледовых испытаний.
Между тем, в мае НСН писала, что на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге на воду спущен атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Российские СМИ уже назвали это событие «одним из самых значимых для освоения российской Арктики».
Вице-премьер правительства РФ отметил, что с новым серийным универсальным ледоколом Россия связывает надежды на освоение Северного морского пути.
Ледокол «Арктика», головное судно проекта 22220, тоже построен на Балтийском заводе. Рабочие создают третий серийный ледокол – «Сибирь». Россия планирует в 2019 году заключить новые контракты на строительство еще двух ледоколов данной серии.
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