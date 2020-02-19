СМИ: Двигатель на ледоколе «Арктика» не подлежит восстановлению

19 февраля 202012:18

Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола «Арктика», вышедший из строя во время швартовых испытаний, восстановлению не подлежит. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в отрасли. Издание подчёркивает, что представители Ленинградского электромашиностроительного завода заявили, что причиной поломки стал скачок напряжения. Между тем, представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии настывают на том, что силовая установка вышла из строя в результате брака при изготовлении, отмечает RT.

Также сообщается, что в том случае, если гребной электродвигатель не удастся починить на борту, есть вероятность, что для замены придётся вскрывать корпус. А этом заметно повлияет на сроки сдачи судна, подчёркивает Газета.ру.

Напомним, ледокол планировали сдать в конце 2017 года. Однако сроки несколько раз переносились – сдача планируется в мае 2020-го, после проведения ледовых испытаний.

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Между тем, в мае НСН писала, что на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге на воду спущен атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Российские СМИ уже назвали это событие «одним из самых значимых для освоения российской Арктики».

Вице-премьер правительства РФ отметил, что с новым серийным универсальным ледоколом Россия связывает надежды на освоение Северного морского пути.

Ледокол «Арктика», головное судно проекта 22220, тоже построен на Балтийском заводе. Рабочие создают третий серийный ледокол – «Сибирь». Россия планирует в 2019 году заключить новые контракты на строительство еще двух ледоколов данной серии.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Гальперин
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