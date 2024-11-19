Трамп подтвердил, что намерен ввести режим ЧС
Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов.
Она предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. «Правда!!!» - написал политик, подтверждая сообщение главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона, по словам которого, администрация Трампа готовится объявить режим ЧС и использовать военные активы для проведения депортаций.
Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил депортировать из страны миллион человек, которые находятся на нелегальном положении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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