Трамп подтвердил, что намерен ввести режим ЧС

Она предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. «Правда!!!» - написал политик, подтверждая сообщение главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона, по словам которого, администрация Трампа готовится объявить режим ЧС и использовать военные активы для проведения депортаций.

Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил депортировать из страны миллион человек, которые находятся на нелегальном положении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

