СМИ: США легализуют сотни тысяч мигрантов
Власти США намерены предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, живущих в Соединенных Штатах без необходимых документов. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на источники.
По данным телекомпании, меры затронут нелегалов, проживших в стране не менее десяти лет и состоящих в браке с гражданами США. Таким мигрантам выдадут разрешения на работу и гарантируют защиту от депортации.
Как ожидается, об инициативе объявят 18 июня. Однако американская администрация еще не утвердила этот план, по данным представителя Белого дома, решение пока не принято.
Сейчас в США проживают около 11 млн нелегальных мигрантов. Нововведения могут вызвать резкую критику со стороны республиканцев в Конгрессе, выступающих за ужесточение миграционной политики.
Между тем пограничникам штата Калифорния предписали немедленно депортировать совершеннолетних нелегалов из России, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru