Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID

Президент США Дональд Трамп согласен закрыть американское агентство по международному развитию (USAID), сообщил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE), бизнесмен Илон Маск. Об этом он заявил в социальной сети Х.

Трамп назвал «безумцами» руководителей USAID

Как отметил Маск, он детально обсудил этот вопрос с Трампом.

«Он согласился, что нам следует закрыть его [USAID]. Я уточнил у него это несколько раз», — подчеркнул руководитель DOGE.

Ранее Илон Маск назвал агентство «преступной организацией», которой «пора умереть», напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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