Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID
3 февраля 202511:49
Президент США Дональд Трамп согласен закрыть американское агентство по международному развитию (USAID), сообщил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE), бизнесмен Илон Маск. Об этом он заявил в социальной сети Х.
Как отметил Маск, он детально обсудил этот вопрос с Трампом.
«Он согласился, что нам следует закрыть его [USAID]. Я уточнил у него это несколько раз», — подчеркнул руководитель DOGE.
Ранее Илон Маск назвал агентство «преступной организацией», которой «пора умереть», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru