Трамп подпишет антимиграционный закон в качестве первого законодательного акта

Президент США Дональд Трамп готовится подписать закон, требующий задержания нелегальных иммигрантов, обвиняемых в краже и насильственных преступлениях, сообщает агентство The Associated Press.

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Законопроект получил поддержку в Палате представителей и Сенате со стороны как республиканцев, так и демократов, отметили в агентстве. Документ назван в честь убитой студентки-медсестры Лейкен Райли.

Девушка погибла после нападения иммигранта во время пробежки в феврале 2024 года. Преступника приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Ранее стало известно, что Трамп установил рекорд по количеству подписанных за указов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАМигрантыЗаконДональд Трамп

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