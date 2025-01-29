Трамп подпишет антимиграционный закон в качестве первого законодательного акта

Законопроект получил поддержку в Палате представителей и Сенате со стороны как республиканцев, так и демократов, отметили в агентстве. Документ назван в честь убитой студентки-медсестры Лейкен Райли.



Девушка погибла после нападения иммигранта во время пробежки в феврале 2024 года. Преступника приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Ранее стало известно, что Трамп установил рекорд по количеству подписанных за указов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

