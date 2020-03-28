Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн на период коронавируса

Дональд Трамп подписал закон финансовой поддержке американской экономике на сумму $2 трлн для борьбы с последствиями распространения Covid-19. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает CNN, этот закон является крупнейшим пакетом экстренной помощи в истории США. Ранее сегодня Палата представителей одобрила законопроект, принятый Сенатом на этой неделе.

По данным телеканала, ключевые элементы пакета финансовой помощи включают отправку чеков непосредственно отдельным лицам и семьям, значительное увеличение пособий по безработице, деньги для больниц и поставщиков медицинских услуг, финансовую помощь для малых предприятий и 500 миллиардов долларов в виде кредитов для проблемных компаний.



