Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн на период коронавируса
Дональд Трамп подписал закон финансовой поддержке американской экономике на сумму $2 трлн для борьбы с последствиями распространения Covid-19. Об этом сообщает CNN.
Как отмечает CNN, этот закон является крупнейшим пакетом экстренной помощи в истории США. Ранее сегодня Палата представителей одобрила законопроект, принятый Сенатом на этой неделе.
По данным телеканала, ключевые элементы пакета финансовой помощи включают отправку чеков непосредственно отдельным лицам и семьям, значительное увеличение пособий по безработице, деньги для больниц и поставщиков медицинских услуг, финансовую помощь для малых предприятий и 500 миллиардов долларов в виде кредитов для проблемных компаний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн на период коронавируса
- В Твери от коронавируса вылечились два пациента
- В Кремле предварительно наметили новые даты голосования по Конституции
- Собянин попросил москвичей не покидать дома девять дней без нужды
- В Москве скончалась пациентка с коронавирусом