Трамп подписал указы о назначениях и флагах на инаугурации

Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов и распоряжений, касающихся назначения новых чиновников в свою администрацию, сообщили американские СМИ. Его слова транслировал канал Fox News.

В числе подписанных документов был указ, который устанавливает требование о том, чтобы флаги, установленные над правительственными зданиями, не приспускались во время инаугурации президента.

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Эта инаугурация стала 60-й в истории страны.

Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков, став первым американским политиком со времен XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва в один срок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УказыСШАДональд Трамп

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