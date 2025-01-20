Трамп подписал указы о назначениях и флагах на инаугурации
Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов и распоряжений, касающихся назначения новых чиновников в свою администрацию, сообщили американские СМИ. Его слова транслировал канал Fox News.
В числе подписанных документов был указ, который устанавливает требование о том, чтобы флаги, установленные над правительственными зданиями, не приспускались во время инаугурации президента.
Эта инаугурация стала 60-й в истории страны.
Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков, став первым американским политиком со времен XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва в один срок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru