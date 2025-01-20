Президент Панамы отверг заявление Трампа о контроле над Панамским каналом

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино опроверг утверждения президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль над Панамским каналом.

В своем сообщении, опубликованном в соцсети X, Мулино подчеркнул, что канал был и остается частью Панамы, управление им будет продолжать оставаться в руках страны с соблюдением его нейтралитета.

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Президент Панамы напомнил, что канал является результатом долгих поколений борьбы, завершившейся в 1999 году договором Торрихоса-Картера, и с тех пор Панама полностью управляет этим важным транспортным водным путем.

Трамп в своей инаугурационной речи заявлял, что США планируют вернуть себе контроль над каналом, который, по его мнению, теперь попал под влияние Китая. Он также выразил недовольство высокими тарифами для американских судов, в том числе для военно-морских кораблей США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАПанама

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