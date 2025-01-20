Президент Панамы отверг заявление Трампа о контроле над Панамским каналом
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино опроверг утверждения президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль над Панамским каналом.
В своем сообщении, опубликованном в соцсети X, Мулино подчеркнул, что канал был и остается частью Панамы, управление им будет продолжать оставаться в руках страны с соблюдением его нейтралитета.
Президент Панамы напомнил, что канал является результатом долгих поколений борьбы, завершившейся в 1999 году договором Торрихоса-Картера, и с тех пор Панама полностью управляет этим важным транспортным водным путем.
Трамп в своей инаугурационной речи заявлял, что США планируют вернуть себе контроль над каналом, который, по его мнению, теперь попал под влияние Китая. Он также выразил недовольство высокими тарифами для американских судов, в том числе для военно-морских кораблей США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru