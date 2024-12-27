СМИ: Наехавшего на толпу людей в Китае приговорили к смертной казни
Мужчина, наехавший на толпу людей в китайском городе Чжухае в провинции Гуандун, был приговорен к смертной казни, сообщила газета Lianhe Zaobao.
Инцидент произошел 11 ноября. Тогда жертвами трагедии стали 35 человек, 43 получили ранения. Преступник Фань Вэйцю был задержан.
Суд установил, что причиной преступления стала злость мужчины из-за развода и недовольство разделом имущества. Действия Вэйцю признали крайне жестокими и представляющими угрозу обществу, что повлияло на вынесение приговора. Суд
На слушании 62-летний подсудимый признал свою вину.
Ранее автомобиль протаранил толпу пешеходов у ночного клуба в Лондоне на англиканское Рождество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru