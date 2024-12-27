СМИ: Наехавшего на толпу людей в Китае приговорили к смертной казни

Мужчина, наехавший на толпу людей в китайском городе Чжухае в провинции Гуандун, был приговорен к смертной казни, сообщила газета Lianhe Zaobao.

Инцидент произошел 11 ноября. Тогда жертвами трагедии стали 35 человек, 43 получили ранения. Преступник Фань Вэйцю был задержан.

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Суд установил, что причиной преступления стала злость мужчины из-за развода и недовольство разделом имущества. Действия Вэйцю признали крайне жестокими и представляющими угрозу обществу, что повлияло на вынесение приговора. Суд

На слушании 62-летний подсудимый признал свою вину.

Ранее автомобиль протаранил толпу пешеходов у ночного клуба в Лондоне на англиканское Рождество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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