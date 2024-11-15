Трамп подал иск к NYT и требует компенсацию в $10 млрд за критику в свой адрес
Эдвард Эндрю Палцик, адвокат избранного президента США Дональда Трампа, направил письма в издание The New York Times (NYT) и издательство Penguin Random House с требованием возместить ущерб в размере $10 миллиардов за «ложные и дискредитирующие» заявления о его клиенте. Об этом сообщает Columbia Journalism Review со ссылкой на письмо.
По данным издания, письмо было отправлено всего за неделю до выборов. Суть претензий связана с материалами, критикующими Трампа. Среди них — книга Сюзанны Крейг и Расса Бюттнера, «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха», а также статьи журналистов NYT Питера Бейкера и Майкла Шмидта, опубликованные в сентябре и октябре.
В письме Палцик обвиняет газету в распространении «клеветы в промышленных масштабах» и в том, что она служит «рупором Демократической партии».
В ответ на это NYT направила письмо в Penguin Random House, отметив поддержку публикаций, добавив, что материалы не нарушают этических стандартов, передает «Радиоточка НСН».
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