Трамп победил на праймериз республиканцев в пяти штатах
Президент США Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в пяти штатах. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Associated Press.
Американский лидер на своей странице в Twitter поблагодарил жителей. Речь идет о штатах Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане.
Ранее Трамп выиграл праймериз республиканцев в восьми штатах, отмечает RT. На данный момент он получил поддержку более 1 тыс. делегатов.
Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 3 ноября, пишет «Газета.ру».
Между тем экс-вице-президент США Джо Байден стал лидером на праймериз Демократической партии. По данным телеканала Fox News, он победил в пяти из шести штатах. Егот главным конкурентом является сенатор Берни Сандерс.
Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы. В администрации США заверили, что Вашингтон направит в Москву официальную делегацию.
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