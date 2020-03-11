Трамп победил на праймериз республиканцев в пяти штатах

Президент США Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в пяти штатах. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Associated Press.

Американский лидер на своей странице в Twitter поблагодарил жителей. Речь идет о штатах Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане.

Ранее Трамп выиграл праймериз республиканцев в восьми штатах, отмечает RT. На данный момент он получил поддержку более 1 тыс. делегатов.

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 3 ноября, пишет «Газета.ру».

Между тем экс-вице-президент США Джо Байден стал лидером на праймериз Демократической партии. По данным телеканала Fox News, он победил в пяти из шести штатах. Егот главным конкурентом является сенатор Берни Сандерс.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы. В администрации США заверили, что Вашингтон направит в Москву официальную делегацию.



