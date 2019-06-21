Трамп передумал бомбить Иран, когда самолеты были уже в воздухе

Президент США Дональд Трамп сначала одобрил нанесение военного удара по Ирану, а затем передумал и отменил его. Об этом сообщает RT со ссылкой на New York Times. Американское издание ссылается в своей заметке на высокопоставленный источник в администрации американского лидера. По его данным, после получения информации о сбитом беспилотнике Global Hawk Трамп принял решение атаковать несколько целей, включая радиолокационные объекты и ракетные батареи Ирана. Однако затем, когда самолеты уже были подняты в воздух, а корабли вышли на позиции, американский лидер отменил ранее принятое решение, сообщает РЕН ТВ.

Почему Трамп отказался от первоначального плана – не сообщается, передает РИА ФАН.

Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН связала сбитый Ираном беспилотник США с убийством саудовского журналиста Хашогги.







