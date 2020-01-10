Трамп передал Ким Чен Ыну поздравление с днем рождения
Президент США Дональд Трамп поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с днем рождения. 8 января ему исполнилось 36 лет. Свое поздравление американский президент передал через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, проинформировало южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на его советника по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ёна.
Чон Ый Ён посетил Вашингтон с 7 по 10 января, где вел переговоры с американскими и японскими коллегами относительно усиления угрозы со стороны КНДР. У него также состоялась короткая встреча с Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон снимет санкции с Северной Кореи после того, как будет демонтирован ядерный реактор в Йонбене, отмечает «Свободная пресса» со ссылкой на газету Time. В свою очередь США разрешит поставлять в страну текстиль и уголь.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай намерены предложить США и их союзникам новую политику в отношении КНДР, основанную на денуклеаризации Северной Кореи. Об этом завил посол России в КНДР Александр Мацегора.
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