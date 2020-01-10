Трамп передал Ким Чен Ыну поздравление с днем рождения

Чон Ый Ён посетил Вашингтон с 7 по 10 января, где вел переговоры с американскими и японскими коллегами относительно усиления угрозы со стороны КНДР. У него также состоялась короткая встреча с Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон снимет санкции с Северной Кореи после того, как будет демонтирован ядерный реактор в Йонбене, отмечает «Свободная пресса» со ссылкой на газету Time. В свою очередь США разрешит поставлять в страну текстиль и уголь.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай намерены предложить США и их союзникам новую политику в отношении КНДР, основанную на денуклеаризации Северной Кореи. Об этом завил посол России в КНДР Александр Мацегора.



