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Ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке.
Трамп оценит борьбу сумо
23 мая00:56
Дональд Трамп во время визита в Японию вместе с Синдзо Абэ посетит турнир по сумо, передает RT.
Трамп также намерен встретиться с императором Нарухито и посетить американскую военную базу в Японии.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке.
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ТЕГИ:ЯпонияДональд Трамп
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