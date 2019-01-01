Трамп оценит борьбу сумо

Дональд Трамп во время визита в Японию вместе с Синдзо Абэ посетит турнир по сумо, передает RT.

Трамп также намерен встретиться с императором Нарухито и посетить американскую военную базу в Японии.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке.

