Трамп: Ормузский пролив откроют в рамках сделки с Тегераном

Ормузский пролив будет открыт, заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

По его словам, это произойдет в рамках сделки Вашингтона и Тегерана. Пролив, по словам американского лидера, будет открыт в дополнение ко многим другим элементам соглашения.

Трамп отметил, что провел разговор с лидерами стран Ближнего Востока, а также отдельно поговорил по телефону с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. В настоящее время обсуждаются заключительные детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время.

Кроме того, глава Белого дома принял решение повременить с новыми ударами по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
