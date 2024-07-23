СМИ: Индонезия впервые более чем за 10 лет купит российскую нефть

Согласно данным, в последний раз Pertamina покупала нефть из РФ более десяти лет назад. Отмечается, что компания хочет приобрести сырье марки Urals для доставки 15–17 сентября на свой нефтеперерабатывающий завод Cilacap, а также марки Sokol для поставки 18–20 сентября.

По данным источников, компания может купить отечественную нефть, только если та будет продана в соответствии с правилами G7, то есть по 60 долларов за баррель. Пресс-секретарь Pertamina Хермансия Насроен отметил, что если компания решит закупать сырую нефть из РФ, то это будет происходить по механизму ограничения цены.

Ранее Украина ограничила транзит нефти компании ЛУКОЙЛ в Венгрию и Словакию. По данным издания Politico, теперь Венгрии грозит топливно-энергетический кризис: заоблачные цены на энергоносители и дефицит электроэнергии, передает «Радиоточка НСН».

