Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву почвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Согласно Конституции Соединенных Штатов, любой человек, который родился на территории страны, автоматически становится ее гражданином. Согласно же новому указу, ребенок не получит гражданства, если его отец не был гражданином Соединенных Штатов или постоянным жителем, а мать находилась в США незаконно.

Кроме того, в документе отмечается, что ребенку не дадут гражданство США и в том случае, если мать находилась в стране по студенческой, туристической или рабочей визе, а отец не имел гражданства страны.

Напомним, Трамп отстаивает идею отмены права на получение гражданства по праву рождения с 2018 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС
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