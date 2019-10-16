Трамп одобрил помощь Сирии со стороны России
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не видит ничего плохого в том, что Россия может оказывать помощь Сирии. «Это нормально», - цитирует главу Белого дома агентство Bloomberg. Трамп также заявил, что «курды - не ангелы». Таким образом он оправдал своё решение вывести войска США из северной части Сирии в связи с военной операцией Турции.
По словам президента, вывод американских подразделений вызовет наибольшее недовольство у России и Китая. По его мнению, Москва и Пекин якобы с удовольствием наблюдали, как США «вязнут в этой трясине». Вместе с тем, Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона оказать помощь в переговорах по Сирии.
Ранее на этой неделе силы коалиции во главе с США оставили город Манбидж на севере Сирии, его заняли сирийские правительственные войска.
Сегодня стало известно, что передовые отряды сирийской армии также вошли в город Ракка, который до этого контролировали курдские формирования, а также вошли в Кобани в 150 километрах от Алеппо у границы с Турцией.
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