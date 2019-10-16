Трамп одобрил помощь Сирии со стороны России

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не видит ничего плохого в том, что Россия может оказывать помощь Сирии. «Это нормально», - цитирует главу Белого дома агентство Bloomberg. Трамп также заявил, что «курды - не ангелы». Таким образом он оправдал своё решение вывести войска США из северной части Сирии в связи с военной операцией Турции.

По словам президента, вывод американских подразделений вызовет наибольшее недовольство у России и Китая. По его мнению, Москва и Пекин якобы с удовольствием наблюдали, как США «вязнут в этой трясине». Вместе с тем, Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона оказать помощь в переговорах по Сирии.