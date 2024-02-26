Трамп обжаловал решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве

Адвокаты политика попросили проверить действия судьи Артура Энгорона, признавшего Трампа виновным в мошенничестве. Юристы полагают, что при принятии решения могли быть допущены правовые ошибки.

Трампа 16 февраля признали виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Экс-президента обязали выплатить $355 миллионов. Ему запретили занимать руководящие должности в компаниях Нью-Йорка.

Как пишет газета New York Post, поддерживающие Трампа дальнобойщики начали отказываться доставлять грузы в Нью-Йорк в знак протеста против решения суда, передает «Радиоточка НСН».

