Пентагон уволит 5,4 тысячи гражданских служащих на испытательном сроке

Американское министерство обороны уволит более пяти тысяч гражданских служащих, которые находятся на испытательном сроке. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В Пентагоне указали на пересмотр штата сотрудников на испытательном сроке.

«Мы ожидаем, что примерно 5 400 [гражданских] служащих, находящихся на испытательном сроке, будут уволены со следующей недели в рамках первоначальных усилий», - сообщило министерство.

Затем ведомство приостановит прием работников на время проведения анализа кадровых потребностей. Пентагон намерен сократить гражданский штат на 5-8% для повышения эффективности министерства.

Ранее стало известно, что в Пентагоне уволили всех чиновников, отвечающих за Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

