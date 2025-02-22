Пентагон уволит 5,4 тысячи гражданских служащих на испытательном сроке
Американское министерство обороны уволит более пяти тысяч гражданских служащих, которые находятся на испытательном сроке. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В Пентагоне указали на пересмотр штата сотрудников на испытательном сроке.
«Мы ожидаем, что примерно 5 400 [гражданских] служащих, находящихся на испытательном сроке, будут уволены со следующей недели в рамках первоначальных усилий», - сообщило министерство.
Затем ведомство приостановит прием работников на время проведения анализа кадровых потребностей. Пентагон намерен сократить гражданский штат на 5-8% для повышения эффективности министерства.
Ранее стало известно, что в Пентагоне уволили всех чиновников, отвечающих за Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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