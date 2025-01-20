Трамп заявил, что Мексиканский залив переименуют в Американский
20 января 202521:09
Мексиканский залив вскоре будет переименован в Залив Америки, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы меняем название — Мексиканский залив теперь будет называться Американским заливом. Гора Денали будет переименована обратно в честь президента Мак-Кинли. Мы вернем обратно контроль над Панамским каналом — сегодня его активно использует Китай, но мы не передавали его Китаю, мы отдавали его Панаме», - сказал американский лидер в своей инаугурационной речи.
С таким предложением Трамп выступал ранее, 7 января.
«Какое красивое название. И это уместно», - говорил он.
В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка». Она встала возле карты, на которой большая часть территории США помечена как «America Mexicana», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru