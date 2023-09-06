Трамп объявил о готовности лично доказать невиновность в суде

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о готовности лично выступить в свою защиту по делам, где он фигурирует в качестве обвиняемого. Запись интервью с политиком опубликовал на своем сайте журналист Хью Хьюитт.

Трамп заявил о попытке дисквалификации из числа кандидатов на президентские выборы

Обвинения в свой адрес Трамп назвал вмешательством в выборы со стороны администрации президента Джо Байдена. Республиканец счел главу Белого дома «самым коррумпированным и некомпетентным» в истории страны.

Трамп полагает, что обвинения против него немедленно отзовут, если он решит выйти из президентской гонки.

Экс-президент США отказался признать вину в деле о вмешательстве в выборы 2020 года, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СудыСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры