Трамп объявил о готовности лично доказать невиновность в суде

Обвинения в свой адрес Трамп назвал вмешательством в выборы со стороны администрации президента Джо Байдена. Республиканец счел главу Белого дома «самым коррумпированным и некомпетентным» в истории страны.

Трамп полагает, что обвинения против него немедленно отзовут, если он решит выйти из президентской гонки.

Экс-президент США отказался признать вину в деле о вмешательстве в выборы 2020 года, напоминает «Радиоточка НСН».

