Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис

Экс-глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о готовности дебатов «в любом виде» с вице-президентом Камалой Харрис.

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Так он прокомментировал возможность встретиться с американским вице-президентом для проведения дебатов.

Трамп указал, что считает ее еще более легким соперником, чем президента Джо Байдена.

Ранее Трамп назвал Харрис оппонентом с низким IQ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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