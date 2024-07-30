Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис
30 июля 202406:18
Экс-глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о готовности дебатов «в любом виде» с вице-президентом Камалой Харрис.
Так он прокомментировал возможность встретиться с американским вице-президентом для проведения дебатов.
Трамп указал, что считает ее еще более легким соперником, чем президента Джо Байдена.
Ранее Трамп назвал Харрис оппонентом с низким IQ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис
- В Госдуме предложили дать пенсионерам бесплатные лежаки на пляжах
- Галкин обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из реестра иноагентов
- Заведено дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово
- ФСИН не подтвердила данные о сделанных винирах членом банды «Цапков» за 800 тысяч
- В США заявили о нехватке потенциала для победы над противником в бою
- Завершены работы на месте схода поезда в Волгоградской области
- Иск потерпевших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху» остался без движения
- В Германии заявили, что учли слова Путина об опасности размещения ракет США
- Трамп: ОПЕК пытается снизить цены на нефть
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru