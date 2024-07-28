Харрис собрала на предвыборную кампанию $200 млн за неделю

«Собрано 200 миллионов долларов», - говорится в заявлении.

Более половины средств поступило от тех, кто жертвовал впервые. Также предвыборный штаб сообщил о привлечении 170 тысяч волонтеров.

Харрис стала кандидатом от Демократической партии после выхода из предвыборной гонки президента Джо Байдена. Ее кандидатуру поддержали бывший глава Белого дома Барак Обама и его супруга Мишель, передает «Радиоточка НСН».

