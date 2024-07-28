Харрис собрала на предвыборную кампанию $200 млн за неделю
28 июля 202416:59
Вице-президент США Камала Харрис за неделю собрала на свою предвыборную кампанию $200 миллионов, сообщил ее штаб в социальной сети X.
«Собрано 200 миллионов долларов», - говорится в заявлении.
Более половины средств поступило от тех, кто жертвовал впервые. Также предвыборный штаб сообщил о привлечении 170 тысяч волонтеров.
Харрис стала кандидатом от Демократической партии после выхода из предвыборной гонки президента Джо Байдена. Ее кандидатуру поддержали бывший глава Белого дома Барак Обама и его супруга Мишель, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru