Харрис собрала на предвыборную кампанию $200 млн за неделю

Вице-президент США Камала Харрис за неделю собрала на свою предвыборную кампанию $200 миллионов, сообщил ее штаб в социальной сети X.

Трамп назвал Харрис оппонентом с низким IQ

«Собрано 200 миллионов долларов», - говорится в заявлении.

Более половины средств поступило от тех, кто жертвовал впервые. Также предвыборный штаб сообщил о привлечении 170 тысяч волонтеров.

Харрис стала кандидатом от Демократической партии после выхода из предвыборной гонки президента Джо Байдена. Ее кандидатуру поддержали бывший глава Белого дома Барак Обама и его супруга Мишель, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСША

Горячие новости

Все новости

партнеры